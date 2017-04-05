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Ратифицирован протокол о присоединении Армении к соглашению в рамках ЕАЭС

Подписан Закон о ратификации Протокола о присоединении Республики Армения к Соглашению о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках ЕАЭС

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Протокола о присоединении Республики Армения к Соглашению о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза от 23 декабря 2014 года, подписанного 2 декабря 2015 года в городе Москва».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 2 марта 2017 года.

Основной целью Соглашения является укрепление здоровья населения государств-членов ЕАЭС путем обеспечения доступа к безопасным, эффективным и качественным медицинским изделиям.

Соглашение устанавливают единые принципы и правила обращения изделий медицинского назначения в целях формирования общего рынка медицинских изделий в рамках ЕАЭС.

В соответствии с Соглашением государства-члены проводят скоординированную политику в сфере обращения медицинских изделий посредством:

— принятия мер, необходимых для гармонизации национального законодательства государств-членов в сфере обращения медицинских изделий;

— принятия единых правил и требований регулирования обращения медицинских изделий;

— обеспечения единства обязательных требований к безопасности, эффективности и качеству медицинских изделий на территориях государств-членов и их соблюдения;

— обеспечения единых подходов к созданию системы обеспечения качества медицинских изделий;

— гармонизации законодательства государств-членов в области контроля (надзора) в сфере обращения медицинских изделий.

Согласно положениям Протокола Республика Армения присоединяется к вышеуказанному Соглашению

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
Ссылка: http://24.kg/ofitsialno/48826/
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