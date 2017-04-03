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О Программе развития пищевой и перерабатывающей промышленности Кыргызстана

Постановление Правительства КР № 191 от 30 марта 2017 года

О Программе развития пищевой и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики на 2017–2021 годы

В целях стабильного развития пищевой и перерабатывающей промышленности, более полного использования существующих производственных мощностей и вовлечения в производство трудовых ресурсов, во исполнение Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики на период 2013–2017 годы, утвержденной Указом Президента Кыргызской Республики от 21 января 2013 года № 11, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить:

— Программу развития пищевой и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики на 2017–2021 годы (далее — Программа) согласно приложению 1;

— План мероприятий по реализации Программы развития пищевой и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики на 2017–2021 годы (далее — План мероприятий) согласно приложению 2.

2. Возложить на Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики ответственность за реализацию Программы, утвержденной пунктом 1 настоящего постановления.

3. Министерствам и ведомствам, полномочным представителям Правительства Кыргызской Республики в областях по итогам полугодия и года, к 15 июля и 15 января, представлять информацию о ходе реализации Программы и Плана мероприятий в Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики.

4. Министерству сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики по итогам полугодия и года, к 20 июля и 20 января, обеспечить представление информации о ходе выполнения мероприятий, предусмотренных Программой и Планом мероприятий.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел агропромышленного комплекса и экологии Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.
Ссылка: http://24.kg/ofitsialno/48573/
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