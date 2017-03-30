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Правительство продлило срок аренды здания офиса ОАО «Айыл Банк»

Правительство Кыргызской Республики продлило на три года срок аренды здания, где располагается центральный офис Открытого акционерного общества «Айыл Банк», расположенного в городе Бишкеке на улице Пушкина, 50.

Соответствующее распоряжение правительства Кыргызской Республики подписал премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков.

Данное решение принято в целях оказания государственной поддержки, укрепления материально-технической базы ОАО «Айыл Банк» и обеспечения эффективного функционирования объекта государственной собственности.

Исходя из этого и в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О правительстве Кыргызской Республики» принято решение предоставить «Айыл Банку» на условиях договора возмездного пользования (аренды) сроком до 3 лет здание, расположенное по адресу: город Бишкек, улица Пушкина, 50.

Управлению делами президента и правительства Кыргызской Республики поручено в установленном порядке заключить с ОАО «Айыл Банк» договор аренды без проведения торгов в соответствии с главой 2 Положения о порядке предоставления государственного имущества в аренду, утвержденного постановлением правительства Кыргызской Республики от 17 июня 2015 года № 374.

Отдел информационного обеспечения аппарата правительства Кыргызской Республики
Ссылка: http://24.kg/ofitsialno/48332/
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