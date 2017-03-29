Утверждено Положение о тендере на право строительства малых гидроэлектростанций в Кыргызской Республике. Соответствующее постановление Правительства Кыргызской Республики подписал Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков.

Положение о тендере на право строительства малых гидроэлектростанций в Кыргызской Республике определяет общие условия организации для реализации проектов строительства малых гидроэлектростанций, а также позволяет устанавливать сроки и условия проведения тендера.

Вместе с тем, утвержденный документ регулирует отношения, возникающие между организатором и участниками тендера, предусматривает организацию согласованных действий при рассмотрении и принятии решений каждым из участников, защиту их прав и законных интересов при проведении тендера.

Важно подчеркнуть, что проведение тендера говорит об открытости и прозрачности, а также отсутствия лоббирования интересов той или иной компании со стороны государства. При этом, в ходе проведения тендера представляется широкая возможность определения реальных возможностей потенциального инвестора, путем изучения представленной потенциальным инвестором информации о своих финансовых показателях, деловой репутации и опыта реализации проектов в аналогичной сфере деятельности.

Необходимо отметить, что за последние годы, внутренний рынок потребителей значительно увеличился, при этом возможности по выработке электроэнергии существующих гидроэлектростанций и тепловых электростанций остаются на прежнем уровне.

Исходя из этого возникает необходимость в использовании альтернативных, эффективных и экономически выгодных способов энергообеспечения потребителей республики. Одним из таких способов является использование потенциала гидроэнергетических ресурсов малых рек и водотоков, имеющихся во всех регионах республики.