Подписан закон о ратификации кредитного соглашения с Исламским банком развития

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Кредитного соглашения между Кыргызской Республикой и Исламским банком развития о финансировании Проекта развития ирригационной системы Сарымсак в Кыргызской Республике, подписанного 5 сентября 2016 года».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 9 февраля 2017 года.

Целью вышеуказанного Проекта является обеспечение новыми орошаемыми землями сельских жителей для выращивания сельхозпродукции, для улучшения социально-экономического положения в регионе.

Выполнение в рамках Проекта строительно-монтажных работ на водохозяйственном объекте позволит ввести около 2000 га новых орошаемых земель и повысить водобеспеченность на площади 1600 га в Кара-Бууринском районе Таласской области.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.