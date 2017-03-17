Прекращены полномочия судей военных судов

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Указ, согласно которому в соответствии с частью 3 статьи 95 Конституции Кыргызской Республики, конституционным Законом Кыргызской Республики «О внесении изменения в конституционный Закон Кыргызской Республики «О статусе судей Кыргызской Республики» от 23 декабря 2016 года № 216 и Законом Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики» от 23 декабря 2016 года № 217, предусматривающих передачу штатных единиц судей военных судов в соответствующие местные суды Кыргызской Республики, а также по предложению Совета судей Кыргызской Республики постановляется:

1. Прекратить с 1 марта 2017 года осуществление полномочий судей военных судов для нижеследующих судей местных судов:

Военного суда Кыргызской Республики:

— Джунусова Эркина Маткаримовича;

— Сулайманова Жолдошбека Атакеевича;

Военного суда Бишкекского гарнизона:

— Карабекова Алмаза Маматбековича;

— Тентимишова Марлэна Бактыгуловича;

Военного суда Ошского гарнизона:

— Кабылбекова Таалайбека Мейманжановича;

— Суеркулова Эрлана Оморалиевича

2. Настоящий указ вступает в силу со дня подписания.