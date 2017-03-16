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Подписано постановление правительства и Национального банка Кыргызстана

Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Постановление Правительства Кыргызской Республики и Национального банка «О совместном заявлении Правительства Кыргызской Республики и Национального банка Кыргызской Республики об основных направлениях экономической политики на 2017 год».

Данный документ принят в целях определения и реализации основных направлений социально-экономического развития Кыргызской Республики. Правительством Кыргызской Республики и Национальным Банком Кыргызской Республики подготовлен проект Совместного заявления об основных направлениях экономической политики на 2017 год.

В Совместном заявлении подведены основные результаты, достигнутые в 2016 году, обозначены цели, приоритетные направления на 2017 год Правительства Кыргызской Республики и Национального банка Кыргызской Республики, акцентировано влияние основных рисков на развитие экономики.

Необходимо отметить, что в 2017 году действия Правительства Кыргызской Республики и Национального банка Кыргызской Республики будут направлены на принятие действенных мер для достижение и поддержание качественного и устойчивого экономического роста в целом за счет реализации конкурентных преимуществ. Будет продолжена работа по реализации активной политики по формированию и усилению экономического потенциала в соответствии с основными ориентирами и задачами, заложенными в Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики на период 2013–2017 годы.

Правительство Кыргызской Республики и Национальный банк Кыргызской Республики будут предпринимать совместные активные действия для минимизации влияния факторов риска, формирования конкурентоспособного банковского сектора, соответствующего стратегическим интересам экономики. Стабильное функционирование банковского сектора, а также рост кредитной активности будут способствовать дальнейшему развитию и расширению кредитования приоритетных секторов экономики и стимулированию экономического роста.

Принятый документ является декларацией о поставленных целях и направлениях работы на 2017 год Правительства Кыргызской Республики и Национального банка Кыргызской Республики, являясь базовым условием для устойчивого социально-экономического развития страны.
Ссылка: http://24.kg/ofitsialno/47389/
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