Развитию семеноводства в Кыргызстане будет оказана государственная поддержка

Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал постановление Правительства Кыргызской Республики «О мерах поддержки развития семеноводства и распространения высокоэффективных сортов плодово-ягодных культур в Кыргызской Республике».

Постановление принято в целях обеспечения сельских товаропроизводителей высококачественными сертифицированными семенами и посадочным материалом.

Согласно Положению о порядке предоставления государственной дотации семеноводческим хозяйствам Кыргызской Республики, Министерству финансов Кыргызской Республики при формировании республиканского бюджета на 2018–2022 годы поручено предусматривать средства на выплату государственной дотации семеноводческим хозяйствам республики после утверждения нормативного правового акта, предусматривающего введение системы выплаты государственной дотации. Вместе с тем, Правительство Кыргызской Республики рекомендует органам местного самоуправления продлить сроки аренды земель для ведения семеноводческого хозяйства до 20 лет.

Кроме того, будет дополнен Перечень семенных материалов, разрешенных для ввоза на территорию Кыргызской Республики, утвержденный постановлением Правительства Кыргызской Республики «О мерах по реализации требований статей 98, 242, 255, 257, 258, 280, 281, 287 и 295 Налогового кодекса Кыргызской Республики и статьи 11 Закона Кыргызской Республики «О введении в действие Налогового кодекса Кыргызской Республики» от 30 декабря 2008 года № 735.