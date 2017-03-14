Внесены изменения в состав Национального совета по устойчивому развитию КР

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Указ «О внесении изменений в состав Национального совета по устойчивому развитию Кыргызской Республики».

В связи с кадровыми изменениями в государственных органах Кыргызской Республики постановляется:

1. Внести в состав Национального совета по устойчивому развитию Кыргызской Республики, утвержденный Указом Президента Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Кыргызской Республики «О Национальном совете по устойчивому экономическому развитию Кыргызской Республики» от 24 ноября 2012 года» от 26 декабря 2012 года № 268, следующие изменения:

— вывести из состава Ниязова Ф.А.;

— ввести в состав Исакова Сапара Джумакадыровича — Руководителя Аппарата Президента Кыргызской Республики, Сариеву Эльвиру Кубанычбековну — заместителя Руководителя Аппарата Президента Кыргызской Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня официального опубликования.