В Кыргызстане 20 марта объявлен нерабочим днем

Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков в целях рационального использования выходных и нерабочих праздничных дней в соответствии со статьей 113 Трудового Кодекса КР, статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» подписал постановление о переносе рабочего дня.

Согласно постановлению, в связи с празднованием 21 марта Народного праздника Нооруз рабочий день 20 марта 2017 года переносится на нерабочий день 25 марта 2017 года для работников организаций, учреждений и предприятий, работающих по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями.

Таким образом, кыргызстанцы будут отдыхать 18 марта, 19 марта, 20 марта, 21 марта.