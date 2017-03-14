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В Кыргызстане 20 марта объявлен нерабочим днем
Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков в целях рационального использования выходных и нерабочих праздничных дней в соответствии со статьей 113 Трудового Кодекса КР, статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» подписал постановление о переносе рабочего дня.
Согласно постановлению, в связи с празднованием 21 марта Народного праздника Нооруз рабочий день 20 марта 2017 года переносится на нерабочий день 25 марта 2017 года для работников организаций, учреждений и предприятий, работающих по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями.
Таким образом, кыргызстанцы будут отдыхать 18 марта, 19 марта, 20 марта, 21 марта.
Ссылка: http://24.kg/ofitsialno/47131/
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