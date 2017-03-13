Внесены изменения в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в часть II Гражданского кодекса Кыргызской Республики, Закон Кыргызской Республики «Об авторском праве и смежных правах»)».

Закон принят в целях обеспечения доступа лицам с нарушениями зрения к знаниям и информации.

В указанных целях принятым Законом вносятся изменения в часть II Гражданского кодекса и в Закон «Об авторском праве и смежных правах».

В частности, согласно дополнениям в статью 1073 части II Гражданского кодекса и в статью 30 Закона «Об авторском праве и смежных правах», статьи дополняются пунктом следующего содержания: «Автор может сделать публичное заявление о предоставлении любым лицам возможности безвозмездно использовать принадлежащее ему произведение на определяемых им условиях и сроках. Любое лицо вправе использовать данное произведение на определяемых автором условиях и сроках.

В течение срока действия заявление не может быть отозвано, а предусмотренные в нем условия использования произведения не могут быть изменены». Вносимые поправки предполагают предоставление любым лицам возможности безвозмездного пользования принадлежащего автору/правообладателю произведения на определяемых им условиях и сроках.

Понятийный аппарат Закона «Об авторском праве и смежных правах» расширяется такими терминами, как «бенефициар», «уполномоченная организация», «экземпляр в доступном формате».

Согласно изменениям, внесенным в пункт 1 и 6 части 1 статьи 19, в абзац 1 и пункт 3 части 1 статьи 20 Закона «Об авторском праве и смежных правах», уточняется порядок использования произведения без согласия автора и без выплаты авторского вознаграждения, в условиях цифровой среды.

Раздел II Закона «Об авторском праве и смежных правах» дополняется статьей 20–1, предусматривающей соблюдение условий, когда Уполномоченная организация без согласия автора и без выплаты авторского вознаграждения изготавливает экземпляры произведения в доступном формате, получает от другой уполномоченной организации экземпляр в доступном формате и предоставляет их бенефициарам.

При этом предложение 2 абзаца 3 части 1 статьи 31 Закона дополнено отсылочной нормой, предусматривающей случаи, когда автор не может расторгнуть авторский договор, заключенный на длительный срок (случаи предусмотренные частью 5 статьи 30 Закона).