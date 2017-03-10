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Подписаны указы о назначении и направлении судей местных судов

Подписаны Указы о назначении и направлении судей местных судов в Ала-Букинский районный суд Джалал-Абадской области:

— по одному новому кандидату на должность судьи Верховного суда Кыргызской Республики;

— по 4 новым кандидатам для назначения на должности судей в Нарынский и Ошский облсуды (по 1 чел.), Ала-Букинский (2 чел.) райсуд Джалал-Абадской области.

3 марта 2017 года Глава государства провел собеседование с некоторыми из кандидатов. С учетом результатов собеседования, дополнительно представленных материалов Президент Кыргызской Республики согласился с предложениями названного Совета по 2 кандидатам на должности судей Ала-Букинского райсуда Джалал- Абадской области.

Изучив материалы по претендентам, дополнительно истребованные от различных государственных органов сведения и отзывы, Глава государства вернул материалы по кандидату на должность судьи Верховного суда Кыргызской Республики и 2 кандидатам на должности судей местных судов в Совет по отбору судей Кыргызской Республики.

В дальнейшем рассмотрение и представление кандидатур на должности судей Верховного суда Кыргызской Республики будет осуществляться согласно статье 18 конституционного Закона Кыргызской Республики «О статусе судей Кыргызской Республики».

По кандидатам на должности судей местных судов Кыргызской Республики Главой государства изданы 2 указа.

Первым указом отобранные по конкурсу кандидаты: Бейшеев Камбарбек Арзыбаевич и Тумаева Гулмира Жыргалбаевна назначены на должности судей местных судов на срок в соответствии с Конституцией.

Вторым указом назначенные судьи направлены для осуществления судейских полномочий в Ала-Букинский райсуд Джалал-Абадской области.
Ссылка: http://24.kg/ofitsialno/46963/
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