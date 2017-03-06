Внесены изменения в законодательные акты по алиментным обязательствам

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сферерегулирования алиментных обязательств».

Принятый Закон разработан в целях защиты семьи, материнства, отцовства и детства. Разрешение проблем, связанных с правонарушениями против семьи и несовершеннолетних детей — важнейшая задача государства, поскольку семья является одним из наиболее значимых социальных институтов, предопределяющих основу общественного развития.

Статья 36 Конституции Кыргызской Республики гласит, что семья — основа общества. Семья, отцовство, материнство, детство — предмет заботы всего общества и преимущественной охраны законом. Каждый ребенок имеет право на уровень жизни, необходимый для его физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития. Ответственность за обеспечение условий жизни, необходимых для развития ребенка, несут каждый из родителей или другие лица, воспитывающие ребенка, в пределах своих способностей и финансовых возможностей.

Необходимо отметить, что самым распространенным преступлением в сфере семейных отношений является злостное уклонение от уплаты средств на содержание несовершеннолетних детей (статья 162 Уголовного Кодекса Кыргызской Республики). Об этом свидетельствуют статистические данные об исполнительных производствах, возбужденных по делам о взыскании алиментов. Так, за период с 2015 года по март 2016 года по республике по статье 162 Уголовного кодекса Кыргызской Республики в органы прокуратуры было направлено 42 материала, в органы внутренних дел — 350 материалов.

Для решения существующих проблем в сфере защиты семьи, детства, а также нетрудоспособных родителей принятым Законом вносится ряд изменений в Семейный Кодекс Кыргызской Республики, Закон Кыргызской Республики «Об исполнительном производстве и о статусе судебных исполнителей в Кыргызской Республике», Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности и Уголовный кодекс Кыргызской Республики.

Данным Законом предусматривается внесение в Семейный кодекс Кыргызской Республики нормы, согласно которой суд вправе обязать родителей содержать своих нуждающихся детей в возрасте от 18 лет до 21 года, обучающихся по очной форме на платной основе в образовательных учреждениях всех типов и видов независимо от организационно-правовой формы, за исключением периода нахождения в академическом отпуске, до окончания ими обучения. При этом расходы на обучение определяются судом в размере пятидесяти процентов от уплачиваемой стоимости обучения.

Также принятым Законом вносится дополнение в Закон Кыргызской Республики «Об исполнительном производстве и о статусе судебных исполнителей в Кыргызской Республике». Предусматривается дополнить полномочия судебного исполнителя правом устанавливать временные ограничения на пользование должником специальным правом (права на охоту, права на управление транспортными средствами) до исполнения требований исполнительного документа в полном объеме либо до возникновения оснований для отмены такого ограничения, а также размещать на официальном сайте Судебного департамента Кыргызской Республики сведения о должнике.

Принятым Законом в Кодекс об административной ответственности Кыргызской Республики вносятся изменения, в соответствии с которыми нарушение должником постановления судебного исполнителя об ограничении права на пользование специальным правом (права управления транспортными средствами, права охоты), неуплата родителем без уважительных причин установленных судебным решением или соглашением средств на содержание несовершеннолетних детей, а также неуплата совершеннолетними трудоспособными детьми без уважительных причин установленных судебным решением или соглашением средств на содержание нетрудоспособных и нуждающихся в материальной помощи родителей влечет за собой административную ответственность.

Кроме того, принятым Законом статья 162 (Уклонение родителей от содержания детей) и 163 (Уклонение детей от содержания детей) действующего Уголовного кодекса Кыргызской Республики предуматривается изложить в новой редакции исходя из вышеуказанных изменений, внесенных в Семейный кодекс Кыргызской Республики.

Указанные изменения в действующие законы вносятся в целях предотвращения случаев злостной неуплаты алиментных обязательств по содержанию нуждающихся детей либо нетрудоспособных родителей. Зачастую должники уклоняются от уплаты алиментов под предлогом отсутствия имущества или работы.

Опубликование данных о должниках направлено на общественное порицание злостных неплательщиков алиментов и предотвращение уклонения от уплаты алиментов на содержание нуждающихся детей либо родителей.

Закон вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.