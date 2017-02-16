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Внесены изменения в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности, законы Кыргызской Республики «О рекламе», «О государственных закупках»)».

Закон принят Жогорку Кенешем 19 января 2017 года.

В целях укрепления национальной валюты принятым Законом вносятся изменения в следующие нормативные правовые акты:

— в Кодексе Кыргызской Республики «Об административной ответственности» увеличиваются размеры штрафных санкций за невывешивание ценников (ярлыков) на продаваемые товары (прейскурант на оказываемые услуги) и указание стоимостных показателей не в национальной валюте;

— в Законе Кыргызской Республики «О рекламе» — статья 5 дополняется пунктом 11, предусматривающим, что стоимостные показатели должны быть указаны в национальной валюте. Кроме того, вносится техническое исправление в указанной статье путем замены слов «подлежит обязательной сертификации» словами «товар сертифицирован»;

— в Законе Кыргызской Республики «О государственных закупках» вносятся изменения в статьи 14 и 51, указывающие, что цена за товар должна быть указана в национальной валюте.

Закон вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.
Ссылка: http://24.kg/ofitsialno/45315/
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