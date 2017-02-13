Внесено изменение в Закон «О наружном видеонаблюдении»

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики «О наружном видеонаблюдении».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 12 января 2017 года.

Закон вносит изменения в нормы Закона КР «О наружном видеонаблюдении» в части полномочий Правительства КР по определению технических требований к системам наружного видеонаблюдения.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.