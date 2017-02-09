Подписан указ об увольнении в запас из рядов Вооруженных сил и призыве на службу

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Указ «Об увольнении в запас из рядов Вооруженных Сил, других воинских формирований и государственных органов Кыргызской Республики, в которых законом предусмотрена военная служба, военнослужащих и служащих альтернативной службы, выслуживших установленные сроки срочной военной и альтернативной служб, а также об очередном призыве граждан на срочную военную и альтернативную службы в марте—мае 2017 года».

Текст Указа:

«В соответствии с пунктом 16 статьи 11 Закона Кыргызской Республики „Об обороне и Вооруженных Силах Кыргызской Республики“ и статьями 15, 17, 31 Закона Кыргызской Республики „О всеобщей воинской обязанности граждан Кыргызской Республики, о военной и альтернативной службах“ постановляется:

1. Уволить в запас из рядов Вооруженных Сил, других воинских формирований и государственных органов Кыргызской Республики, в которых законом предусмотрена военная служба, военнослужащих и служащих альтернативной службы, выслуживших установленные сроки срочной военной и альтернативной служб.

2. Призвать на срочную военную службу в Вооруженные Силы, другие воинские формирования и государственные органы Кыргызской Республики, в которых законом предусмотрена военная служба, и на альтернативную службу в марте—мае 2017 года граждан мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет, не имеющих права на отсрочку от призыва, а также потерявших право на отсрочку от призыва.

3. Правительству Кыргызской Республики определить сроки увольнения военнослужащих срочной военной службы, служащих альтернативной службы и порядок проведения призыва граждан на срочную военную и альтернативную службы.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня официального опубликования.