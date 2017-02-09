12:59
-2
USD 69.44
EUR 73.89
RUB 1.18
Официально

Подписан указ об увольнении в запас из рядов Вооруженных сил и призыве на службу

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Указ «Об увольнении в запас из рядов Вооруженных Сил, других воинских формирований и государственных органов Кыргызской Республики, в которых законом предусмотрена военная служба, военнослужащих и служащих альтернативной службы, выслуживших установленные сроки срочной военной и альтернативной служб, а также об очередном призыве граждан на срочную военную и альтернативную службы в марте—мае 2017 года».

Текст Указа:

«В соответствии с пунктом 16 статьи 11 Закона Кыргызской Республики „Об обороне и Вооруженных Силах Кыргызской Республики“ и статьями 15, 17, 31 Закона Кыргызской Республики „О всеобщей воинской обязанности граждан Кыргызской Республики, о военной и альтернативной службах“ постановляется:

1. Уволить в запас из рядов Вооруженных Сил, других воинских формирований и государственных органов Кыргызской Республики, в которых законом предусмотрена военная служба, военнослужащих и служащих альтернативной службы, выслуживших установленные сроки срочной военной и альтернативной служб.

2. Призвать на срочную военную службу в Вооруженные Силы, другие воинские формирования и государственные органы Кыргызской Республики, в которых законом предусмотрена военная служба, и на альтернативную службу в марте—мае 2017 года граждан мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет, не имеющих права на отсрочку от призыва, а также потерявших право на отсрочку от призыва.

3. Правительству Кыргызской Республики определить сроки увольнения военнослужащих срочной военной службы, служащих альтернативной службы и порядок проведения призыва граждан на срочную военную и альтернативную службы.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня официального опубликования.

Президент Кыргызской Республики А. Ш. Атамбаев».
Ссылка: http://24.kg/ofitsialno/44728/
просмотров: 150
Версия для печати
Материалы по теме
Окмотпресс: Об утверждении временного положения о порядке лицензирования
Сообщает пресс-служба президента КР: Национальная гвардия КР стала структурным подразделением Генерального штаба ВС КР
Сообщает пресс-служба президента КР: Назначен командующий Силами воздушной обороны Вооруженных сил Кыргызской Республики
Сообщает пресс-служба президента КР: В Вооруженных силах Кыргызской Республики образованы Сухопутные войска
Сообщает пресс-служба президента КР: Алмазбек Атамбаев подписал Указ «Об объявлении 2017 года Годом нравственности, воспитания и культуры»
Сообщает пресс-служба президента КР: Подписан Закон «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О всеобщей воинской обязанности граждан Кыргызской Республики, о военной и альтернативной службах
Сообщает пресс-служба президента КР: Подписан закон о ратификации соглашения о сотрудничестве в военной области с Республикой Индия
Сообщает пресс-служба президента КР: Внесены изменения в Закон «О всеобщей воинской обязанности граждан Кыргызской Республики, о военной и альтернативной службах»
Сообщает пресс-служба президента КР: Подписан указ об увольнении в запас из рядов Вооруженных сил, а также об очередном призыве граждан на срочную военную и альтернативную службы в апреле-июне 2016 года
Окмотпресс: Сообщение от 29.01.2016 г. о внесении изменений в постановление о нормах продовольственного пайка военнослужащих Вооруженных сил
Популярные новости
Раушан Сейткасымова освобождена от&nbsp;должности завотделом аппарата президента Раушан Сейткасымова освобождена от должности завотделом аппарата президента
Окмотпресс: Постановление о&nbsp;внесении изменений и&nbsp;дополнений Окмотпресс: Постановление о внесении изменений и дополнений
Окмотпресс: Постановление правительства о&nbsp;внесении изменений Окмотпресс: Постановление правительства о внесении изменений
Окмотпресс: Об&nbsp;утверждении правил перевозки грузов автотранспортом Окмотпресс: Об утверждении правил перевозки грузов автотранспортом
Бизнес
4 причины подключить интернет-пакеты &laquo;День-ночь&raquo; от&nbsp;MegaCom 4 причины подключить интернет-пакеты «День-ночь» от MegaCom
Серию телепередач о&nbsp;Восточном университете покажут в&nbsp;Государстве Катар Серию телепередач о Восточном университете покажут в Государстве Катар
&laquo;Смартфон по&nbsp;контракту&raquo;&nbsp;&mdash; подарите своей половинке мечту! «Смартфон по контракту» — подарите своей половинке мечту!
MegaCom: контролируйте свои расходы на&nbsp;связь MegaCom: контролируйте свои расходы на связь