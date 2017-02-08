Окмотпресс: Об утверждении Временного положения

Постановления Правительства КР № 64 от 3 февраля 2017 года



Об утверждении Временного положения о минимальных требованиях к порядку ведения кассовых операций хозяйствующими субъектами в Кыргызской Республике

В целях определения минимальных требований к порядку ведения кассовых операций хозяйствующими субъектами в Кыргызской Республике, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

Утвердить Временное положение о минимальных требованиях к порядку ведения кассовых операций хозяйствующими субъектами в Кыргызской Республике согласно приложению.

Государственной службе регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики в двухмесячный срок разработать проект нормативного правового акта, предусматривающего норму о том, что порядок ведения кассовых операций хозяйствующими субъектами в Кыргызской Республике определяется Правительством Кыргызской Республики.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел финансов и кредитной политики Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования и действует в течение двенадцати месяцев.