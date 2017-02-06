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Окмотпресс: Об утверждении Проекта «Финансирование сельского хозяйства-5»

Постановления Правительства КР № 58 от 3 февраля 2017 года

Об утверждении Проекта «Финансирование сельского хозяйства — 5»

В целях оказания государственной поддержки субъектам предпринимательства и физическим лицам Кыргызской Республики для своевременного проведения весенне-полевых работ 2017 года и дальнейшего развития животноводства, растениеводства, сектора переработки сельскохозяйственной продукции и услуг в отрасли сельского хозяйства, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Проект «Финансирование сельского хозяйства — 5» согласно приложению.

2. Министерству финансов Кыргызской Республики и Министерству экономики Кыргызской Республики в установленном порядке:

— заключить соответствующие соглашения о субсидировании процентных ставок с коммерческими банками и специализированными финансово-кредитными учреждениями участвующими в реализации Проекта «Финансирование сельского хозяйства — 5»;

— профинансировать первый транш субсидии из средств республиканского бюджета Кыргызской Республики на 2017 год;

— предусмотреть в проекте Закона Кыргызской Республики «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2018 год и прогнозе на 2019–2020 годы» необходимые средства для финансирования второго и третьего траншей субсидий.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел финансов и кредитной политики Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр С. Ш. Жээнбеков
Ссылка: http://24.kg/ofitsialno/44530/
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