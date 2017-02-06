Окмотпресс: О вопросах лицензирования отдельных видов деятельности в области ТЭК

Постановления Правительства КР № 59 от 3 февраля 2017 года
О вопросах лицензирования отдельных видов деятельности в области
В целях урегулирования вопросов лицензирования деятельности субъектов предпринимательства в области
«О
«О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Утвердить Временное положение о лицензировании отдельных видов деятельности в области
(далее — Временное положение) согласно приложению.
2. Установить, что Временное положение действует до 31 декабря 2018 года.
3. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики
«О лицензировании отдельных видов деятельности» от 31 мая 2001 года
№ 260 следующее изменение:
— главу 37 Положения о лицензировании отдельных видов деятельности, утвержденного вышеуказанным постановлением, признать утратившей силу.
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня его официального опубликования.