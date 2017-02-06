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Окмотпресс: Об утверждении правил перевозки грузов автотранспортом

Постановления Правительства КР № 60 от 3 февраля 2017 года

Об утверждении Правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом

В целях обеспечения безопасной перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом, в соответствии со статьей 12 Закона Кыргызской Республики «Об автомобильном транспорте», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Правила перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр С. Ш. Жээнбеков
Ссылка: http://24.kg/ofitsialno/44528/
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