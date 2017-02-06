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Окмотпресс: Постановление правительства о внесении изменений

Постановление Правительства КР № 55 от 2 февраля 2017 года

О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Концепции развития системы пенсионного обеспечения Кыргызской Республики» от 24 ноября 2014 года № 670

В целях создания условий для дальнейшей реализации Концепции развития системы пенсионного обеспечения Кыргызской Республики, утвержденной постановлением Правительства Кыргызской Республики от 24 ноября 2014 года № 670, в соответствии со статьей 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Концепции развития системы пенсионного обеспечения Кыргызской Республики» от 24 ноября 2014 года № 670 следующие изменения:

в Плане мероприятий по реализации Концепции развития системы пенсионного обеспечения Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:

— в пункте 22 в графе «Сроки исполнения» цифры «2016» заменить цифрами «2018»;

— в пункте 26 в графе «Сроки исполнения» цифры и слово «II квартал 2016» заменить цифрами «2018».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр С. Ш. Жээнбеков
Ссылка: http://24.kg/ofitsialno/44525/
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