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Сообщает пресс-служба президента КР: Подписан Закон о ратификации Соглашения с Республикой Австрия о поощрении и защите инвестиций

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Соглашения о поощрении и защите инвестиций между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики Австрия, подписанного 22 апреля 2016 года в городе Бишкек».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 21 декабря 2016 года.

Основной целью данного Соглашения является создание правовой базы в сфере привлечения прямых иностранных инвестиций, которая направлена на обеспечение защиты прав и интересов путем создания для них благоприятных условий и уменьшение возможных рисков, связанных с капиталовложениями.

Ратификация данного Соглашения является важным элементом в расширении двусторонних экономических связей между Кыргызской Республикой и Республикой Австрия и способствует увеличению притока прямых иностранных инвестиций в экономику Кыргызской Республики.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
Ссылка: http://24.kg/ofitsialno/44010/
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