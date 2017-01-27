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Сообщает пресс-служба президента КР: Внесены изменения в Трудовой кодекс Кыргызской Республики

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Трудовой кодекс Кыргызской Республики».

Закон принят в целях защиты прав граждан, работающих по совместительству в высокогорных районах, где установлены районные коэффициенты к заработной плате.

В указанных целях принятым Законом вносятся изменения в Трудовой кодекс, в частности:

- согласно изменениям в часть 3 статьи 333, лицам, работающим по совместительству в районах, где установлены районные коэффициенты к заработной плате и надбавки к должностному окладу за стаж работы в условиях высокогорья, оплата труда производится c учетом этих коэффициентов и надбавок;

- частью 1 статьи 335 установлено, что гарантии и компенсации, предусмотренные для лиц, совмещающих работу с обучением, а также для лиц, работающих в высокогорных районах и отдаленных и труднодоступных зонах, предоставляются работникам только по основному месту работы, за исключением районных коэффициентов к заработной плате и надбавок к должностному окладу за стаж работы в условиях высокогорья.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования. Правительству поручается привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.
Ссылка: http://24.kg/ofitsialno/44009/
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