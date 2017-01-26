Окмотпресс: Сообщение от 25.01.2017 г. о внесении изменений и дополнения в некоторые решения правительства Кыргызской Республики

Постановление Правительства КР № 37 от 20 января 2017 года



О внесении изменений и дополнения в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики



В целях приведения некоторых решений Правительства Кыргызской Республики в соответствие с Законом Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Гражданский кодекс Кыргызской Республики, Закон Кыргызской Республики «О государственной регистрации юридических лиц, филиалов (представительств)» и признании утратившим силу Закона Кыргызской Республики «О фирменных наименованиях», в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:



1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о Государственном реестре персонифицированных документов Кыргызской Республики и перечня документов государственного значения, находящихся в обращении в Кыргызской Республике» от 29 мая 2002 года № 350 следующие изменения:



в Перечне документов государственного значения, находящихся в обращении в Кыргызской Республике, утвержденном вышеуказанным постановлением:



в пункте 35:



- в графе «Министерства и ведомства» слова «Государственная патентная служба Кыргызской Республики» заменить словами «Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики»;



- в графе «Перечень документов» слова «Свидетельство о регистрации фирменного наименования» исключить.



2. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о порядке использования термина «национальный» в наименовании юридических лиц Кыргызской Республики» от 11 сентября 2002 года № 621 следующее изменение:



в Положении о порядке использования термина «национальный» в наименовании юридических лиц Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:



- в пункте 1 слова и цифру «в соответствии со статьей 4 Закона Кыргызской Республики «О фирменных наименованиях» и» заменить словами «в соответствии с».



3. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Порядке использования товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров и фирменных наименований в качестве адреса в сети «Интернет» от 31 января 2007 года № 26 следующие изменения:



в преамбуле слова «и Закона Кыргызской Республики «О фирменных наименованиях» и» заменить словами «, в целях»; слова «и фирменных наименований» исключить;



в Порядке использования товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров и фирменных наименований в качестве адреса в сети «Интернет», утвержденном вышеуказанным постановлением:



- в пункте 1 слова и цифры «, статьей 20 Закона Кыргызской Республики «О фирменных наименованиях» исключить.



4. Внести в постановление Временного Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Правил подачи возражений, заявлений и их рассмотрения в Апелляционном совете при Государственной службе интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики» от 9 июля 2010 года № 117 следующие изменения:



в преамбуле слова «, «О фирменных наименованиях» исключить;



в Правилах подачи возражений, заявлений и их рассмотрения в Апелляционном совете при Государственной службе интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики, утвержденных вышеуказанным постановлением:



в пункте 3:



—в абзаце первом слова «, «О фирменных наименованиях» исключить;



- подпункты 12, 13 и 20 признать утратившими силу;



в пункте 5:



—в абзаце первом цифры «13» заменить цифрами «11»;



—в абзаце втором цифры «20» заменить цифрами «19»;



—в абзаце втором пункта 6 слова «фирменное наименование,» исключить;



абзацы четвертый, пятый и одиннадцатый пункта 7 признать утратившими силу;



в абзаце втором пункта 8 слова и цифры «и 12» исключить;



в абзаце первом пункта 16 цифры «20» заменить цифрами «19»;



абзац первый пункта 18 признать утратившим силу.



5. Внести в постановление Временного Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Правил регистрации договора об уступке охранного документа на объект промышленной собственности, селекционное достижение, лицензионного договора о предоставлении права на их использование, договора на использование традиционных знаний, договора о залоге исключительного права на объект промышленной собственности и договора о передаче технологии» от 9 июля 2010 года № 118 следующие изменения:



в преамбуле слова «, «О фирменных наименованиях» исключить;



в Правилах регистрации договора об уступке охранного документа на объект промышленной собственности, селекционное достижение, лицензионного договора о предоставлении права на их использование, договора на использование традиционных знаний, договора о залоге исключительного права на объект промышленной собственности и договора о передаче технологии, утвержденных вышеуказанным постановлением:



- абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:



«Заявление подписывается одной из сторон, заключающих договор, или её представителем, полномочия которого оформлены надлежащим образом.».



6. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о государственных реестрах объектов интеллектуальной собственности Кыргызской Республики» от 29 февраля 2012 года № 155 следующие изменения и дополнение:



в преамбуле слова «, «О фирменных наименованиях» исключить;



в приложении 7 к Положению о государственных реестрах объектов интеллектуальной собственности Кыргызской Республики, утвержденному вышеуказанным постановлением:



- в названии главы 1 слово «регистрации» заменить словом «хранения»;



- в пункте 1 главы 1 слова «регистрации фирменных наименований» заменить словами «хранения сведений о зарегистрированных фирменных наименованиях»; слова «, а также изменений их правового статуса» исключить;



- пункты 2 и 3 главы 1 признать утратившими силу;



- абзац второй пункта 4 главы 2 изложить в следующей редакции:



«- об изменении адреса владельца фирменного наименования;»;



- абзац третий пункта 4 главы 2 после слова «частично» дополнить словами «по решению суда»;



- в абзаце первом подпункта 1 пункта 4 главы 2 слово «наименования» заменить словом «адреса»; слова «и/или его адреса» исключить;



- в абзаце втором подпункта 1 пункта 4 главы 2 слова «наименования» заменить словами «адреса»; слова «и/или его адреса» исключить;



- абзац восьмой подпункта 1 пункта 4 главы 2 изложить в следующей редакции:



«- прежний и новый адрес юридического лица.»;



- абзац двенадцатый подпункта 1 пункта 4 главы 2 признать утратившим силу;



- в абзаце шестнадцатом подпункта 1 пункта 4 главы 2 слова «положительном результате рассмотрения» заменить словом «рассмотрении»;



- в абзаце семнадцатом подпункта 1 пункта 4 главы 2 слова «новое наименование и/или» заменить словом «новый»;



- в абзаце втором подпункта 2 пункта 4 главы 2 слова «решения Апелляционного совета или» исключить;



- в абзаце третьем подпункта 2 пункта 4 главы 2 слова «Апелляционного совета или» исключить;



- абзац девятый подпункта 3 пункта 4 главы 2 признать утратившим силу.



7. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.



