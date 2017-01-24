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Сообщает пресс-служба президента КР: Внесены изменения в Закон «О введении моратория на перевод (трансформацию) орошаемых земель пашни в другие категории земель и виды угодий»

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписалЗакон Кыргызской Республики «О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики «О введении моратория на перевод (трансформацию) орошаемых земель пашни в другие категории земель и виды угодий».

Закон был принят Жогорку Кенешем 14 декабря 2016 года.

Целью Закона является решение земельных вопросов для снабжения чистой питьевой водой населения, улучшение очистных сооружений.

Принятый Закон предусматривает, что мораторий на перевод орошаемых земель пашни в другие категории земель и виды угодий не распространяется на трансформацию орошаемых земель пашни под строительство государственных и муниципальных объектов питьевого водоснабжения, водоотведения, очистных сооружений.

Закон вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.
Ссылка: http://24.kg/ofitsialno/43726/
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