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Сообщает пресс-служба президента КР: Внесены изменения в Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 14  декабря  2016 года.

Целью Закона являются  повышение  уровня воспитания молодежи и нравственности общества, обеспечение общественной безопасности путем усиления мер административной ответственности за употребление алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции, а также наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах.

Предусмотрено усиление ответственности лиц, вовлекающих несовершеннолетних в антисоциальное поведение.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
Ссылка: http://24.kg/ofitsialno/43686/
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