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Общество

Заказчика теракта в метро Петербурга разыскивает Интерпол

Фото Wikimedia Commons. Сирожиддин Мухтаров на снимке в центре

Заказчик теракта в метро Санкт-Петербурга — гражданин Кыргызстана Сирожиддин Мухтаров по прозвищу Абу Салах аль-Узбеки — проходит по базе Интерпола. Об этом пишет «Газета. Ru» со ссылкой на ФСБ и ГКНБ КР.

По данным спецслужб, отмечает издание, его разыскивают через Интерпол за организацию атаки смертника на китайское посольство в Бишкеке. По данным Госкомитета, Сирожиддин Мухтаров родился в 1990 году в селе Кашгар-Кыштак Ошской области.

В досье Мухтарова на сайте Интерпола сказано, что он гражданин Кыргызстана и подозревается в терактах, финансировании терроризма, подделке документов, незаконном пересечении границы и организации преступного сообщества.

Фото из Интенета. Скан с сайта Интерпола

Обвинения предъявлены Мухтарову после расследования теракта у посольства КНР в Бишкеке. Тогда исламист-уйгур протаранил ворота дипмиссии на начиненном взрывчаткой минивэне.

По результатам расследования заказчиком теракта в ГКНБ назвали «действующие в Сирии уйгурские террористические группировки», аффилированные с организацией «Джабхат ан-Нусра» — сирийским филиалом «Аль-Каиды» (обе группировки запрещены в России). Они действовали через главаря «Таухид валь-Джихад» Сирожиддина Мухтарова, 1990 года рождения, по прозвищу Абу Салах, сообщалось на сайте ведомства.

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Правоохранители Кыргызстана уточнили, что Мухтаров — этнический уйгур, указавший в паспорте национальность «узбек».

Он приехал в Кыргызстан из Турции по таджикскому паспорту. Подготовить теракт помог ошский узбек Иззотилло Саттыбаев 1991 года рождения, «прошедший диверсионно-террористическую подготовку в Сирии». Последний въехал в КР по чужому таджикскому паспорту, затем арендовал дом, купил минивэн для теракта, помог смертнику изготовить СВУ и сориентироваться в Бишкеке.

За несколько часов до взрыва Саттыбаев вылетел из Оша в Стамбул.

Всего по подозрению в содействии террористам ГКНБ арестовал пять человек, в основном узбеков из Ошской области, в том числе сотрудников кыргызстанской турфирмы, работавшей также в Турции. Еще несколько человек, скрывшихся на турецкой территории, объявили в розыск.

Взрыв в метро Петербурга произошел 3 апреля. По версии следствия, исполнителем теракта был уроженец Кыргызстана Акбаржон Джалилов. В теракте погибли 16 человек, в том числе и террорист. Около 50 человек пострадали.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/50493/
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