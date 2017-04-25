В Бишкеке появятся цветочные ковры из бегоний, колеуса и петунии

На клумбах Бишкека посадят около 1,5 миллиона цветов. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, сейчас сотрудники «Зеленстроя» ведут посадку цветов в парке имени Фучика — 700 штук, на бульваре Эркиндик — 1,8 тысячи цветов и на площади Победы — 6 тысяч цветов.

Также, по информации мэрии, в столице появятся цветочные ковры из бегоний, колеуса, петунии, львиного зева и сальвии — всего около 20 видов цветов.

Работники «Зеленстроя» совместно с архитекторами уже подготовили эскизы цветочных клумб. Сейчас ведется ручная очистка открытой коллекторно-дренажной сети в городских переулках. Данные меры предпринимаются во избежание подтопления тротуаров и дорог с наступлением весны, когда начнется полив зеленых насаждений.