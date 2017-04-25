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Общество

Счетная палата проверила Госслужбу по борьбе с экономическими преступлениями

Счетная палата (СП) провела плановый аудит использования бюджетных, специальных средств и депозитных сумм в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями и ее подведомственных подразделениях за 2014 и 2015 год. Об этом сообщает пресс-служба СП.

Как сообщается, в ходе аудита выявлено нецелевое использование бюджетных средств на 70 тысяч сомов. Кроме того, установлено завышение цен и тарифов на 220,5 тысячи сомов. Эта сумма была заложена в эксплуатационные расходы в смете затрат на оплату коммунальных услуг и эксплуатацию здания, но фактически расходы не были произведены.

Сумма нерационально использованных средств составила 1,4 миллиона сомов.

В частности, своевременно не был произведен зачет сверхнормативных запасов товарно-материальных ценностей на вышеуказанную сумму, путевые листы оформлялись ненадлежащим образом — не фиксировались пройденные километры и маршруты направлений, остаток топлива на начало работы и по возвращению автомашин в гараж, расход, экономия или перерасход горючего.

Счетной палатой предписано рассмотреть результаты аудита и принять необходимые меры по устранению установленных нарушений и недостатков, говорится в сообщении.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/50481/
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