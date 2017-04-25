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Общество

Торговый центр «Караван», принадлежавший Нариману Тюлееву, стал государственным

Торговый центр «Караван» принят в государственную собственность. Об этом сообщает Фонд по управлению госимуществом.

По их данным, согласно приговору Ленинского районного суда Бишкека от 29 июля 2013 года, постановлению Бишкекского городского суда от 23 декабря 2014 года и постановлению Верховного суда от 30 ноября 2015 года, экс-мэр столицы Нариман Тюлеев и другие подсудимые признаны виновными, а их имущество конфискуется. Таким образом, отъему подлежит торговый комплекс «Караван».

В ФУГИ отмечают, что Бишкекским городским управлением по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество 30 июня 2016 года конфискованные объекты перерегистрированы и переведены на баланс государства.

Сейчас прорабатывается вопрос передачи всех ранее заключенных договоров аренды с арендаторами в ведение ГП «Мулк», которому здание торгового комплекса «Караван» передано.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/50479/
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