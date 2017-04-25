Депутат просит МИД оперативно реагировать на негативные передачи о Кыргызстане

Депутат Мыктыбек Абдылдаев попросил МИД оперативно реагировать на негативные передачи о Кыргызстане в зарубежных СМИ. Об этом он сказал на заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту.

По его словам, в минувшее воскресенье на одном из центральных каналов России прошел 15-минутный сюжет о терроризме в Кыргызстане, особенно в Джалал-Абадской области. «Это принесло негатив в адрес нашей страны», — сказал депутат.

Глава МИД КР Эрлан Абдылдаев сказал, что на недавней встрече с российским коллегой они обсуждали такой вопрос. «Эту политику официальные лица России не поддерживают», — ответил Эрлан Абдылдаев.

Мыктыбек Абдылдаев напомнил, что у ГКНБ есть две основные функции: разведка и контрразведка. «Должны работать разведка и контрразведка, а не только заниматься экономикой. Ситуация с безопасностью будет день ото дня только усиливаться. Все знаете о ситуации в Корее, а один из членов ОДКБ — близкий сосед этой стране. Я понимаю, нужно строить курятники, дороги, школы, но мир сегодня может оказаться под огнем», — сказал депутат.