В Бишкеке у пары после ЭКО родилась тройня

В Городском перинатальном центре 34-летняя бишкекчанка Аида Батыралиева родила тройню, сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По их данным, два мальчика и девочка появились в результате операции — кесарева сечения.

Вес первого ребенка, девочки, 1668 граммов , второго, мальчика, — 1665 граммов , и третьего, мальчика, — 1645 граммов .

Фото пресс-службы мэрии Бишкека

По словам медиков, Аида Батыралиева поступила в ГПЦ 24 апреля в 16.00 с диагнозом «31–32 неделя беременности, экстракорпоральное оплодотворение». Роженицу прооперировали, операция прошла успешно.

Состояние матери и детей удовлетворительное, в настоящее время они находятся в отделении реанимации.