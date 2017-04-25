В Бишкеке у пары после ЭКО родилась тройня

В Городском перинатальном центре 34-летняя бишкекчанка Аида Батыралиева родила тройню, сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.
По их данным, два мальчика и девочка появились в результате операции — кесарева сечения.
Вес первого ребенка, девочки,
По словам медиков, Аида Батыралиева поступила в ГПЦ 24 апреля в 16.00 с диагнозом «31–32 неделя беременности, экстракорпоральное оплодотворение». Роженицу прооперировали, операция прошла успешно.
Состояние матери и детей удовлетворительное, в настоящее время они находятся в отделении реанимации.