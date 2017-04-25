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Общество

Эдиль Байсалов просит не сравнивать его с Алексеем Навальным

Эдиль Байсалов просит не сравнивать его с Алексеем Навальным. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg».

По его словам, его гражданская позиция заставила провести собственное расследование.

«Мы двух президентов выгнали, Навальный пусть попробует одного мэра изгнать», — сказал Эдиль Байсалов и добавил, что ему действительно обидно и он злится на своих бывших соратников по временному правительству за предательство памяти «апрельских героев».

Он также заявил, что не стоит расценивать его попытку разобраться в нестыковках, представленных пресс-службой Алмазбека Атамбаева, как намерение заработать политические очки, и заверил, что в президенты страны баллотироваться не собирается.

«Меня власть не интересует», — заключил Эдиль Байсалов.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/50442/
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