Эдиль Байсалов обвинил пресс-службу президента во лжи. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg».

По его словам, Алмазбек Атамбаев не имеет никакого отношения к компании Elektromed Elektronik, о продаже которой в 2003 году он заявлял.

«Elektromed Elektronik никогда ему (Атамбаеву) не принадлежала и не принадлежит. Это старейшая турецкая компания. Речь идет о фирме Gulcanlar. Это ее (Gulcanlar) он реализовал и за нее получил не $35 миллионов, а $26 тысяч. Я не ставлю под сомнение его финансовую состоятельность, но зачем придумывать и вводить в заблуждение общественность?» — недоумевает Эдиль Байсалов.

Он добавил, что следует создать депутатскую комиссию и разобраться в этом вопросе.

Ранее пресс-служба главы государства сообщила о встрече Алмазбека Атамбаева с генеральным прокурором Кыргызстана Индирой Джолдубаевой. Президент отчитался, откуда у него миллионы.

Однако позже его пресс-служба принесла общественности свои извинения за допущенную ошибку в тексте пресс-релиза.

А журналисты сайта Kloop нашли в Турции еще одну компанию, принадлежащую Алмазбеку Атамбаеву.