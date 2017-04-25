13:57
+26
USD 67.15
EUR 72.91
RUB 1.20
Общество

Эдиль Байсалов обвинил пресс-службу президента во лжи

Эдиль Байсалов обвинил пресс-службу президента во лжи. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg».

По его словам, Алмазбек Атамбаев не имеет никакого отношения к компании Elektromed Elektronik, о продаже которой в 2003 году он заявлял.

«Elektromed Elektronik никогда ему (Атамбаеву) не принадлежала и не принадлежит. Это старейшая турецкая компания. Речь идет о фирме Gulcanlar. Это ее (Gulcanlar) он реализовал и за нее получил не $35 миллионов, а $26 тысяч. Я не ставлю под сомнение его финансовую состоятельность, но зачем придумывать и вводить в заблуждение общественность?» — недоумевает Эдиль Байсалов.

Он добавил, что следует создать депутатскую комиссию и разобраться в этом вопросе.

Ранее пресс-служба главы государства сообщила о встрече Алмазбека Атамбаева с генеральным прокурором Кыргызстана Индирой Джолдубаевой. Президент отчитался, откуда у него миллионы.

Однако позже его пресс-служба принесла общественности свои извинения за допущенную ошибку в тексте пресс-релиза.

А журналисты сайта Kloop нашли в Турции еще одну компанию, принадлежащую Алмазбеку Атамбаеву.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/50439/
просмотров: 1341
Версия для печати
Материалы по теме
Алмазбек Атамбаев вполне мог себе позволить купить компанию в Турции
Эдиль Байсалов просит не сравнивать его с Алексеем Навальным
Неделя-24: что вы могли пропустить
Внука президента Кыргызстана назвали Таиром
Президент Кыргызстана не знает, как назовут его внука
Правозащитник рассказала о нарушениях при подаче исков к СМИ Кыргызстана
Алмазбек Атамбаев не оскорблял лидера «Ата Мекена» и саму партию
У президента Кыргызстана родился внук
Неделя-24: что вы могли пропустить
Депутаты СДПК разочарованы комментарием президента Казахстана
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане запускают принудительную эвакуацию авто. Цены и&nbsp;детали В Кыргызстане запускают принудительную эвакуацию авто. Цены и детали
В&nbsp;русскоязычных школах будут вести уроки на&nbsp;кыргызском В русскоязычных школах будут вести уроки на кыргызском
Сбивший детей водитель ранее совершил наезд со&nbsp;смертельным исходом Сбивший детей водитель ранее совершил наезд со смертельным исходом
Водитель, сбивший школьников, задержан Водитель, сбивший школьников, задержан
Бизнес
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo; инвестирует в&nbsp;развитие персонала ОАО «Росинбанк» инвестирует в развитие персонала
Студенты КГЮА показали блестящие результаты на&nbsp;Универсиаде-2017 Студенты КГЮА показали блестящие результаты на Универсиаде-2017
Продолжается акция &laquo;Великая победа!&raquo; от&nbsp;MegaCom Продолжается акция «Великая победа!» от MegaCom
Оператор О! сделал Интернет в&nbsp;сети Turkcell по&nbsp;1 сому за&nbsp;мегабайт Оператор О! сделал Интернет в сети Turkcell по 1 сому за мегабайт