В Кыргызстане отправляют детей в школу, как на войну

«Читать новостные ленты страшно. Мы словно живем в ожидании того, что-то должно произойти, и отправляем детей в школу, как на войну», — сообщила на пресс-конференции «Граждане требуют усилить безопасность на дорогах после ДТП со школьниками» гражданский активист Назира Бейшеналиева.

По ее словам, в городе постоянно пропадают дети. «О проекте «Безопасный город» мы слышим много лет, но власти его до сих пор не реализуют.

Внедрение занимает всего шесть месяцев. Мы решили написать петицию властям с требованиями реализовать проект и хотим быть услышаны и услышать, насколько сама власть хочет его реализовать», — добавили активисты.