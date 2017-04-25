Ежегодно из России в Кыргызстан приходит 200 единиц «груза 200»

Погибшим и получившим травмы на производстве в России кыргызстанцам выплачено 10 миллионов рублей компенсации. Информацию об этом озвучил на заседании комитета по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша статс-секретарь Государственной службы миграции Нурлан Шерипов.

По данным ведомства, в России работают 9 представителей Службы миграции, и за первые три месяца работы в 2017 году они сумели помочь мигрантам получить компенсации на эту сумму.

Как он отметил, ежегодно из России в Кыргызстан приходит более двухсот единиц «груза 200».

По словам депутата Тынчтыкбека Шайназарова, на встрече с мигрантами в России те попросили, чтобы правительство КР вело учет погибших и расследовало причины их смерти.