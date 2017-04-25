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Общество

У офиса Европейского союза в Бишкеке проходит митинг

Сторонники политзаключенных митингуют в Бишкеке у бизнес-центра «Орион», где находится офис Европейского союза.

В Кыргызстан прибыл представитель ЕС по Центральной Азии Петер Буриан, и митингующие требуют встречи. В просьбе им отказали на основании того, что о встрече надо договариваться за месяц.

В руках у людей плакаты на английском языке «Мистер Буриан, в Кыргызстане 25 политзаключенных», «Сохраните безопасность Садыра Жапарова!», «Просим освобождения!» «Асанову и Кадырову свободу» и большой плакат на русском языке «Свободу политзаключенным!».

Позже митингующие планируют идти к Посольству Германии, если большинство из присутствующих поддержат предложение.

В акции участвуют тринадцать человек, включая супругу политзаключенного Садыра Жапарова. К ним вышел человек из здания и попросил не нарушать закон.

Митингующие пообещали вести себя мирно и не кричать.

На месте присутствуют только два милиционера.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/50417/
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