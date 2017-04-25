Российский депутат предложил Кыргызстану купить колхоз в России

Депутат Государственной думы РФ предложил правительству Кыргызстана купить колхоз в России. Об этом на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша сказал депутат Тынчтык Шайназаров.

По его словам, когда они были в Государственной думе РФ, его зарубежный коллега Анатолий Лисицин предложил купить колхоз «Кыргызстан» в Ярославской области площадью 30 тысяч гектаров.

«Когда я спросил, могу ли я озвучить его предложение нашему правительству, он ответил положительно», — сказал депутат.

Парламентарий обратился к премьер-министру с просьбой обратить внимание на штат юристов в Консульстве КР в Московской области.

«В штате дипмиссии есть только один юрист. Раньше было четыре человека, но их сократили, а вы знаете, что в Московской области очень много наших мигрантов, много обращений, и один юрист не успевает», — сказал деуптат.

Как сказал министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев, МИД рассматривает этот вопрос.