В Кыргызстане вновь запретили проводить Последний звонок в кафе и ресторанах

Последний звонок в школах прозвенит традиционно 25 мая. Соответствующий приказ подписала министр образования и науки КР Гульмира Кудайбердиева.

Приказ запрещает директорам школ денежные и иные сборы на проведение торжественных мероприятий, а также их организацию с участием выпускников и родителей в развлекательных заведениях, кафе, ресторанах и на природе.

Начальникам Бишкекского и Ошского городских управлений образования, заведующим районными и городскими отделами образования поручено организовать круглосуточное дежурство ответственных работников, в целом усилить административную ответственность за охрану здоровья учащихся, соблюдение техники безопасности во время мероприятий.

Администрации школ, классные руководители и председатели родительских комитетов будут нести персональную ответственность за проведение Последнего звонка в школах.

В оформлении торжественных мероприятий должна использоваться госсимволика, а их участники должны исполнять Государственный гимн КР.