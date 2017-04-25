В Кыргызстане вновь запретили проводить Последний звонок в кафе и ресторанах

Последний звонок в школах прозвенит традиционно 25 мая. Соответствующий приказ подписала министр образования и науки КР Гульмира Кудайбердиева.
Приказ запрещает директорам школ денежные и иные сборы на проведение торжественных мероприятий, а также их организацию с участием выпускников и родителей в развлекательных заведениях, кафе, ресторанах и на природе.
Администрации школ, классные руководители и председатели родительских комитетов будут нести персональную ответственность за проведение Последнего звонка в школах.
В оформлении торжественных мероприятий должна использоваться госсимволика, а их участники должны исполнять Государственный гимн КР.