Запретить незаконную миссионерскую деятельность предлагают в Кыргызстане

Поправки в Закон «О свободе вероисповедания и религиозных организациях в Кыргызстане», инициированные Госкомиссией по делам религий, внесли на рассмотрение парламента.

«В последние годы в республике активизировались процессы радикализации религии в обществе, когда молодежь стремится выехать за рубеж и получить религиозное образование. В основном молодые люди уезжают учиться в религиозные учебные заведения Саудовской Аравии, Египта, Турции, Пакистана, Афганистана, Индии и Ирана», — констатируют чиновники.

Особую озабоченность вызывает факт, когда для религиозного обучения выезжают и несовершеннолетние в возрасте 9–14 лет.

«При этом отсутствие соответствующей информации и контроля со стороны государства за выездом молодых людей в зарубежные религиозные учебные заведения негативно отражается на национальной безопасности страны», — отмечено в справке-обосновании.

Законопроект предусматривает получение религиозного образования за пределами страны лишь после получения среднего(основного) общего или религиозного образования внутри страны и с уведомления уполномоченного органа по делам религий.

Кроме того, запрещается неправомерный прозелитизм, обход квартир и домов с целью распространения своих религиозных взглядов, а также любая незаконная миссионерская деятельность. Лица, виновные в нарушении этого правила, несут административную ответственность.