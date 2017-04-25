Выставка кыргызстанских художников откроется в Алматы

Выставка творческой группы «Новая волна» (Кыргызстан) откроется 26 апреля в Алматы. Об этом сообщила ее куратор Чолпон Тентиева.

По ее данным, в Государственном музее искусств имени А.Кастеева представят работы активные участники появившейся в конце 1980-х группы «Новая волна» — Жылкычы Жакыпов, Юристанбек Шыгаев, Талант Огобаев, Эркин Салиев, Талгат Асыранкулов совместно с живописью Нарына Турпанова, Евгения Бойкова, Сансыза Мирзираимова, скульптурой Арстанбека Шаршекеева, Марата Огобаева и Аскара Турумбекова.

Всего на выставке кыргызстанские живописцы представят более 110 работ.