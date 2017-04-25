Скончался еще один пострадавший от оползня в Базар-Коргонском районе. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

Напомним, в селе Арсланбап 23 апреля на участке Джаны-Хаят сошел сель объемом около 300 кубометров. Погибли два человека.

В больницу доставили дух пострадавших: М. у Ж., 1993 года рождения, (диагноз: синдром длительного раздавливания, травматический шок тяжелой степени, переломы костей таза и бедер) и У. К., 1962 года рождения (синдром длительного раздавливания, травматический шок тяжелой степени, перелом бедренной кости, закрытая черепно-мозговая травма).

Их госпитализировали в отделение реанимации в тяжелом состоянии. Проведен консилиум с участием хирурга, сосудистого хирурга, травматолога из Джалал-Абадской областной объединенной больницы.

Несмотря на все усилия врачей по спасению жизни пострадавших, из-за травм, несовместимых с жизнью, М. у Ж. накануне, 24 апреля, в 20.13 скончался.

Второй пострадавший остается в очень тяжелом состоянии.

В Минздраве отметили, что бригада специалистов областного Центра семейной медицины города Джалал-Абада совместно со специалистами ЦСМ Базар-Коргона проводят подворный обход местного населения. Всем нуждающимся в медицинской помощи оказывают амбулаторную помощь.