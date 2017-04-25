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Общество

«Аль-Джазира» презентовала первый фильм из серии «Кыргызстан — страна чудес»

Всемирно известный телеканал «Аль-Джазира» презентовал в эфире первый выпуск серии «Кыргызстан — страна чудес». Всего покажут шесть передач о Кыргызстане. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь МИД КР Айымкан Кулукеева.

Уточняется, что съемки велись во время II Всемирных игр кочевников в сентябре 2016 года.

В ролике журналист рассказывает о природе Кыргызстана и показывает его расположение на карте. Вторую часть фильма телеканал посвятил Всемирным играм кочевников. Полминуты без комментариев уделили выступлению тысячи комузистов на открытии игр.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/50394/
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