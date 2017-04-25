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Общество

В Кыргызстане насчитали более 130 тысяч детей-сирот

В Кыргызстане 6,5 процента детского населения являются сиротами или имеют одного родителя. Такие данные озвучены управлением защиты семьи и детей Минтруда и соцразвития в ходе отчета перед Общественным советом ведомства.

В настоящее время в республике 130 тысяч 229 детей-сирот или имеющих только одного родителя. 113 тысяч 944 ребенка получают пенсии по утере кормильца, остальные — ежемесячное социальное пособие.

За последние три года кыргызстанцы усыновили 3 тысячи 72 ребенка. Еще 3 тысячи 110 детей передали под опеку. В фостерные семьи с 2014 года — 54 ребенка.

Сегодня в девяти фостерных семьях воспитывается 17 детей, остальные воссоединены с семьями или переданы на усыновление.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/50392/
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