В Кыргызстане насчитали более 130 тысяч детей-сирот

В Кыргызстане 6,5 процента детского населения являются сиротами или имеют одного родителя. Такие данные озвучены управлением защиты семьи и детей Минтруда и соцразвития в ходе отчета перед Общественным советом ведомства.

В настоящее время в республике 130 тысяч 229 детей-сирот или имеющих только одного родителя. 113 тысяч 944 ребенка получают пенсии по утере кормильца, остальные — ежемесячное социальное пособие.

За последние три года кыргызстанцы усыновили 3 тысячи 72 ребенка. Еще 3 тысячи 110 детей передали под опеку. В фостерные семьи с 2014 года — 54 ребенка.

Сегодня в девяти фостерных семьях воспитывается 17 детей, остальные воссоединены с семьями или переданы на усыновление.