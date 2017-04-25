Минтруда Кыргызстана предлагает ввести надбавки к зарплате за отдаленность сел

Министерство труда и социального развития Кыргызстана предлагает ввести надбавки к зарплате за отдаленность сел. Об этом ИА «24.kg» сообщила заместитель министра Зууракан Каденова.

Отметим, учителя Кочкорского района Нарынской области уже не раз требовали вернуть надбавку за высокогорье. По данным Минобразования, выплаты начислялись им незаконно. Минобразования направляло в Минтруда и социального развития письмо с просьбой включить села Арсы и Семиз-Бель в перечень высокогорных и отдаленных зон КР.

«Мы готовим новый проект постановления, который внесем на рассмотрение правительства. Мы предусматриваем надбавки за отдаленность населенного пункта. По всей республике предлагаем включить 84 села», — сказала Зууракан Каденова.

По ее словам, выплата надбавок учителям в Кочкорском районе приостановлена. «Но не по нашей вине», — подчеркнула она.

Накануне, 24 апреля, на заседании профильного комитета парламента депутат Тазабек Икрамов заявил, что в результате отмены надбавок зарплата учителей уменьшилась практически вдвое — с 14 до 7 тысяч сомов.