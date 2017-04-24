Новый рекорд по сборке юрты установили на этнофестивале «Тон-Ааламы»

В минувшие выходные в селе Боконбаево в Тонском районе Кыргызстана прошел этнофестиваль. Об этом ИА «24.kg» рассказала организатор Бегимай Мукашева.

«В фестивале участвовали более 200 человек, из них 70 — туристы из ближнего и дальнего зарубежья. Цель мероприятия — возрождение и развитие этно-культурного туризма на южном берегу Иссык-Куля. На фестивале продемонстрировали традиционные виды ремесленничества, национальной кухни и охоты», — сообщила она.

По словам Бегимай Мукашевой, «данная туристическая ярмарка призвана стать важнейшим событием для всех представителей индустрии туризма». «Главным сюрпризом для гостей стал новой рекорд по установке юрты, которую смогли собрать за 9 минут», — рассказала она.