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Общество

Изменить систему государственных пособий предлагают в Кыргызстане

Реформировать систему государственных пособий в Кыргызстане предлагает ряд депутатов парламента, вынесших на общественное обсуждение соответствующий законопроект.

Документом предусмотрено оказание господдержки семьям с детьми в фиксированном размере, вне зависимости от уровня доходов, исходя из возможностей бюджета: в случае рождения ребенка, в виде единовременной выплаты (суйунчу); детям от рождения до трех лет; семьям, имеющим троих и более детей в возрасте от 3 и до 16 лет.

Сегодня, по данным Минсоцразвития, в среднем пособие по малообеспеченности составляет 874 сома на одного ребенка. Размер пособия зависит от уровня доходов семьи.

Законопроект предусматривает оказание господдержки в виде выплаты ежемесячных социальных пособий (ЕСП) лицам, не имеющим права на пенсионное обеспечение.

«Принятие законопроекта позволит: прекратить цикл по воспроизводству бедности и взращиванию последующих поколений бедных семей с детьми; создать условия для раннего развития детей; усилить антикоррупционные меры в системе социальной защиты; устранить неравенство в обществе в условиях дальнейших политических событий в КР», — отмечают инициаторы.

На реализацию закона потребуется около 8 миллиардов сомов (на детские пособия — 5,3 миллиарда, на ЕСП — 2,6 миллиарда сомов). В 2017 году бюджет на выплату госпособий составляет 6 миллиардов 31 миллион сомов.

Законопроект разработан в целях упрощения доступа семей с детьми и нетрудоспособных лиц, не имеющих прав на пенсионное обеспечение, к государственным пособиям.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/50382/
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