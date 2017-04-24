Телеканал «Сентябрь» намерен судиться с ОТРК за специальный репортаж «Нечистые интересы». Об этом ИА «24.kg» сообщила управляющая канала Кайыргуль Урумканова.

По ее словам, в специальном репортаже, который вышел 23 апреля в эфир ОТРК, ни один факт, ни одни данные, которые озвучивают интервьюируемые, не совпадают с действительностью.

«По их информации, мы используем оборудование «Алиппе ТВ». Там же говорится, что руководитель «Алиппе ТВ» продал технику. Наверно, это воля человека, как пользоваться купленным товаром. Цель репортажа — только очернить нас», — сказала она.

По словам Кайыргуль Урумкановой, юристы телеканала уже готовят исковое заявление в суд.