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Общество

Экс-депутату Садыру Жапарову продлили срок содержания под стражей

Экс-депутату Садыру Жапарову продлили срок содержания под стражей в СИЗО-1 до 28 мая. Решение вынес Первомайский суд по представлению ГКНБ.

Напомним, Садыр Жапаров задержан и доставлен в ГКНБ КР в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных статьями угроза убийством, захват заложника, хулиганство, применение насилия к представителю власти УК КР. По результатам расследования 26 марта ему предъявлено обвинение.

Решением Первомайского районного суда Бишкека избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до конца срока следствия. Судом определено место содержания — СИЗО-1 Бишкека.

2 апреля Садыра Жапарова обнаружили на полу камеры с порезами на руке и шее и перевели в тюремный лазарет. По его словам, эти увечья он нанес себе сам.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/50376/
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