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Общество

Население узбекского Андижана перепугали антитеррористическими учениями

Фото «Озодлик». Военные в Андижане в день кровавых событий, 14 мая 2005 года.

Власти, не предупредив местное население, провели в Андижане военные учения, что стало поводом для паники и распространения среди населения тревожных слухов о том, что «в городе появились террористы». Об этом сообщило радио «Озодлик».

Как отмечается, в Андижане, где двенадцать лет назад произошли трагические кровавые события, 20 апреля были слышны выстрелы, что вызвало панику среди местного населения.

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«Приблизительно в 17–17.30 со стороны здания тюрьмы в Андижане прозвучали два выстрела из пистолета и два из автомата. Мой дом находится недалеко от того места. В тот момент мы с соседями стояли на улице. Все испугались, услышав звуки выстрелов», — рассказал журналистам житель Андижана, попросивший не разглашать его имя.

Еще один житель Андижана сообщил, что звуки выстрелов стали поводом для распространения тревожных слухов о том, что в городе взбунтовались террористы: «Нам сказали, что в городе ловят террористов. А еще кто-то сказал, что из тюрьмы сбежали заключенные. Одним словом, распространились различные тревожные слухи».

Однако представители Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана заявили, что поводов для паники нет. По их словам, 20 апреля в Андижане прошли военные учения по предотвращению угроз терроризма и экстремизма.

Однако ни министерство, ни администрация города не предупредили местное население о планируемых военных учениях.

Фото Reuters. Андижанцы до сих пор боятся звуков выстрелов, так как 12 лет назад в городе произошли трагические события

Напомним, что 13 мая 2005 года жители Андижана собрались на центральной площади Бабура в надежде, что власти услышат их требования. Однако в город ввели войска — по мирным демонстрантам открыли огонь. По словам очевидцев и правозащитников, в результате погибли сотни людей, в том числе женщины и дети.

Тогда официальный Ташкент заявил, что вооруженные лица, являющиеся членами религиозного течения «Акрамия», пытались захватить власть. По данным узбекских властей, в день трагических событий погибли 187 человек, большинство которых были якобы террористами.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/50365/
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