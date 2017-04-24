Население узбекского Андижана перепугали антитеррористическими учениями

Власти, не предупредив местное население, провели в Андижане военные учения, что стало поводом для паники и распространения среди населения тревожных слухов о том, что «в городе появились террористы». Об этом сообщило радио «Озодлик».
Как отмечается, в Андижане, где двенадцать лет назад произошли трагические кровавые события, 20 апреля были слышны выстрелы, что вызвало панику среди местного населения.
Еще один житель Андижана сообщил, что звуки выстрелов стали поводом для распространения тревожных слухов о том, что в городе взбунтовались террористы: «Нам сказали, что в городе ловят террористов. А еще кто-то сказал, что из тюрьмы сбежали заключенные. Одним словом, распространились различные тревожные слухи».
Однако представители Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана заявили, что поводов для паники нет. По их словам, 20 апреля в Андижане прошли военные учения по предотвращению угроз терроризма и экстремизма.
Однако ни министерство, ни администрация города не предупредили местное население о планируемых военных учениях.
Напомним, что 13 мая 2005 года жители Андижана собрались на центральной площади Бабура в надежде, что власти услышат их требования. Однако в город ввели войска — по мирным демонстрантам открыли огонь. По словам очевидцев и правозащитников, в результате погибли сотни людей, в том числе женщины и дети.
Тогда официальный Ташкент заявил, что вооруженные лица, являющиеся членами религиозного течения «Акрамия», пытались захватить власть. По данным узбекских властей, в день трагических событий погибли 187 человек, большинство которых были якобы террористами.